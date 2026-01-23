TMW
Pineto, trovato l'erede di Bruzzaniti: in arrivo Spina dal Gubbio
TUTTO mercato WEB
Sarà Marco Spina l'erede dell'attaccante Giovanni Bruzzaniti, ceduto al Catania, al Pineto. Sstando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore del Gubbio ha trovato l'accordo con il club abruzzese che sta stringendo per chiudere la trattativa. Il giocatore arriverà in prestito secco fino al termine della stagione.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile