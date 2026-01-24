Ufficiale Gubbio, dal Pineto arriva l'attaccante Mastropietro. Spina fa il percorso inverso

Il Pineto Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver definito con il Gubbio il trasferimento del centrocampista Federico Mastropietro, contestualmente all’arrivo in biancazzurro del classe 2000 Marco Spina.

L’attaccante pugliese approda a Gubbio dopo una prima parte di stagione al Pineto chiusa con 12 presenze, un gol e un assist in 374 minuti complessivi, condizionata anche da problemi fisici che lo hanno costretto a saltare otto partite. Percorso inverso per Spina, che lascia Gubbio dopo un lungo stop: l’ultima apparizione risale al 18 ottobre, nella sconfitta interna contro il Guidonia Montecelio al Barbetti. Il suo bilancio in rossoblù è di 9 presenze e un assist in 577 minuti.

Prima dell’esperienza al Pineto, Mastropietro aveva invece vissuto una stagione importante con la Pianese, collezionando 36 presenze tra campionato e playoff, con 7 gol e 2 assist. Nel 2023-2024 era stato uno dei protagonisti della promozione dei toscani dalla Serie D, con 10 reti e 3 assist in 24 gare. Proprio con la Pianese, allenata allora da Roberto Taurino, il 26 ottobre aveva segnato il primo gol nel 3-1 inflitto al Gubbio a Piancastagnaio.