Gubbio, si lavora al rinnovo di Torrente ma il Pescara lo mette nel mirino in caso di retrocessione

Con undici giornate di stagione regolare ancora da disputare in Serie B le attenzioni del Pescara sono rivolte solo e soltanto alla difficilissima lotta per la salvezza. Dalle colonne del Corriere dell'Umbria, però, emerge una indiscrezioni riguardante il futuro del Delfino qualora al termine del campionato si dovesse concretizzare una clamorosa retrocessione in Serie C. Stando a quanto riferito dal quotidiano il Pescara avrebbe già palesato il proprio interesse nei confronti di Vincenzo Torrente, attuale tecnico del Gubbio, per il nuovo progetto tecnico. Torrente (55) è al centro anche delle mire dello stesso club eugubino per un rinnovo di contratto biennale.