Gubbio, Torrente ci crede: "Playoff possibili se troviamo continuità di risultati"

Un Gubbio che è tornato di nuovo a sorprendere, un Gubbio che porta la magica firma di mister Vincenzo Torrente. Che, dalle colonne di Tuttosport, ha così parlato del momento della formazione eugubina: "Esiste una vera e propria empatia con tutto l’ambiente, la città, la tifoseria, la società. Dieci anni fa abbiamo fatto la nostra storia con le due promozioni di fila sono in B. Poi questa opportunità di tornare grazie al presidente Notari che mi ha cercato più volte per pianificare e programmare. Abbiamo gettato le basi quest’anno per poi fare meglio in futuro. Il nostro primo obiettivo è raggiungere al più presto la salvezza matematica e poi ci proveremo. Ora mancano 7 partite, purtroppo il Covid ci ha tagliato le gambe all’inizio, siamo partiti in pochi, appena due settimane di ritiro, una sola amichevole, abbiamo perso per parecchie partite Juanito Gomez che per noi fondamentale. Ora ci siamo ripresi e c’è la possibilità di centrare i playoff se dovessimo trovare la continuità di risultati".