Heller all'attacco: "Spinelli comanda ancora, ma è lui ad aver riempito di debiti il Livorno"

"Il Commendator Spinelli la deve smettere di tenere il Livorno in queste condizioni. Dica in modo chiaro cosa vuole fare perché così non si può andare avanti": così, a Il Tirreno - ed. Livorno, il presidente del Livorno Giorgio Heller, che parla dopo l'assemblea dei soci. Assemblea che, nel teatrino generale per il passaggio di quote del club, non pare aver portato a niente di buono: "Spinelli comanda eccome, è quello che ci mette i soldi e decide lui. L’assemblea doveva discutere di alcuni aspetti tecnici relativi alla ricapitalizzazione, io ho aperto l’assemblea presentando la proposta scritta di Favilla. Nessun commento ne è seguito, indifferenza totale. E dopo aver parlato della ricapitalizzazione, Spinelli ha chiesto di passare subito a “varie ed eventuali”. E siamo andati allo scontro. La proposta non è stata valutata. Non so se Spinelli vuole davvero uscire di scena, ma di certo ha un suo piano. E di sicuro questo piano non coincide con il bene del Livorno Calcio. La verità è che il debito del club è molto più alto di quello che pensate, è di circa 2 milioni e 900mila euro euro se si rimane in Serie C e 3.900.000,00 se si dovesse retrocedere: ma il 95% del questo è relativo alle gestioni passate, quindi a Spinelli. Il 5% è relativo a questa stagione".

Conclude poi: "Questi soci devono capire che gestire una società come il Livorno non vuol dire coprire le emergenze, magari coi soldi di Spinelli, per sopravvivere. Ci vuole un piano. Ho parlato anche con Favilla fino alle 23 di lunedì, lui non molla. E neanche io, perché con un piano di rilancio questa società può avere un futuro. Auspico che Favilla e Spinelli si possano mettere a un tavolo, sono imprenditori di livello e possono trovare una soluzione".