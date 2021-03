DifferencesMakeTheDifference: la Juventus U23 scende in campo contro il razzismo

vedi letture

La Lega Pro scende in campo contro il razzismo, e la Juventus U23 sposa l'iniziativa con numeri speciali sulle maglie che gli uomini di Lamberto Zauli utilizzeranno domani in occasione del recupero della gara contro la Pergolettese.

Come ha fatto sapere il club, nella nota che di seguito riportiamo:

"Lo scorso weekend la Prima Squadra Maschile e Femminile della Juventus si sono fatte portatrici di un'iniziativa speciale nell'ambito del percorso “DifferencesMakeTheDifference”. Giocatori e giocatrici hanno portato sulle spalle una versione customizzata dei numeri di maglia che raccontava, tramite le cifre da 0 a 9 (componendo poi tutti i numeri possibili), statistiche legate al razzismo.

Domani, giovedì 25 marzo, la Juventus Under 23, nella gara contro la Pergolettese (fischio d'inizio alle 15:00), darà seguito all'iniziativa, in occasione della Settimana d'azione contro il razzismo dell'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) cui aderisce la Lega Pro.

Un'ulteriore occasione per far sentire le propria voce e ribadire l'importanza della lotta alla discriminazione razziale. Una lotta che riguarda tutti e in cui la Juventus vuole continuare a essere in prima linea".