Tuttosport sullo spareggio promozione: "L'Alessandria si blocca, in B ci va il Como"

Lo spareggio per la serie B tra Como e Alessandria ha sorriso ai lariani, mentre i grigi sono scivolati ancora una volta sul più bello. Tuttosport in edicola questa mattina torna sulla sfida di ieri pomeriggio: "All'ultimo ostacolo l'Alessandria inciampa e il Como vola diretto in Serie B. La partita più importante della stagione viene interpretata meglio dalla capolista: cinica, opportunista, capace di ritrovare tutte le energie mentali, per bilanciare quelle fisiche un po' opache nell'ultimo mese e mezzo. Ha vinto con merito la squadra di Gattuso. I grigi aggrediscono, ma alla prima galoppata di Terrani, immarcabile, vanno sotto. La reazione è frenata, l'atteggiamento, già contratto, questa volta non è quello che Moreno Longo vorrebbe, quello su cui ha lavorato mesi, restituendo un'identità da battaglia ai suoi uomini. Nell'appuntamento più importante, la vera finale, gli ospiti non sanno combattere", scrive il quotidiano sportivo.