Il Como torna in B, possibile partnership di mercato con l'Inter per i giovani nerazzurri

In vista della prossima stagione in casa Inter si sta pensando a nuove sinergie e partnership con società delle serie inferiori per valorizzare alcuni dei giovani provenienti dal vivaio nerazzurro. Una di questa, stando a quanto riportato da FcInterNews potrebbe essere il Como neo promosso in Serie B. Gli ottimi rapporti tra Piero Ausilio e il suo omologo lariano Charlie Ludi possono favorire il passaggio di alcuni giovani talenti nerazzurri in prestito alla compagine lombarda