Il Padova si prepara ai playoff. Mandorlini: "Dobbiamo credere nella nostra forza"

vedi letture

Stagione amara per il Padova, non approdato direttamente in Serie B di fatto solo per gli scontri diretti, che hanno premiato il Perugia. Domenica, però, i biancoscudati inizieranno, da 2° classificati, il cammino nei playoff, e di questo, come riferisce Il Mattino di Padova, ne ha parlato il tecnico Andrea Mandorlini: "Abbiamo staccato per qualche giorno dopo la partita contro la Sambenedettese e poi ci siamo rimessi in marcia. Lavoriamo con serenità. Dopo così tanto tempo inizia un nuovo campionato. Ci vogliamo far trovare pronti, consapevoli della nostra forza. Perché dobbiamo mettere da parte la delusione ma non quanto di buono abbiamo fatto vedere tutta la stagione. Il fatto di essere arrivati a un passo dal traguardo e non averlo raggiunto deve darci una carica in più. Abbiamo concluso il campionato in testa, facendo il record di punti della storia recente del Padova, segnando più di tutti e subendo di meno. Dobbiamo credere nella nostra forza".

Poche parole sulle altre formazioni in corsa: "Alcune squadre le conosciamo, altre hanno un passato blasonato e una grande piazza alle spalle come Palermo e Bari. Ma siamo concentrati solo su noi stessi. Non c’è una favorita a questi playoff ed è il bello del calcio".