Il Palermo abbraccia virtualmente il Monopoli dopo il rinvio del match: "Il Covid non perdona"

vedi letture

Nella giornata di oggi la Lega Pro ha comunicato il rinvio della sfida fra Monopoli e Palermo in programma sabato prossimo a causa dei diversi casi di positività al Covid-19 che hanno colpito il gruppo squadra pugliese. Per questo il Palermo, che ha vissuto una situazione simile nei mesi scorsi, ha voluto far sentire la propria vicinanza ai colleghi-rivali con un messaggio sui propri canali social: “Il Covid non perdona. Un abbraccio al Monopoli per il momento di difficoltà”.