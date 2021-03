Il Perugia non può più sbagliare se vuole il primo posto. Faccia a faccia col patron Santopadre

La flessione dell’ultimo periodo in casa Perugia preoccupa e non poco, specialmente in vista dello scontro diretto contro il Sudtirol, che ha 5 punti e una gara in più degli umbri, in programma domenica al Curi. Per questo, come riporta il Corriere dell’Umbria, dopo il ko contro il Gubbio nel derby la squadra di mister Caserta ha avuto un faccia a faccia con il patron Santopadre. Altri passi falsi non sono ammessi se si vuole ancora sperare nel primo posto attualmente occupato dal Padova che dista appena sette punti, ma coi veneti che hanno anch’essi una gara giocata in più del Grifo.