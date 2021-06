Il Pescara prepara l'Oddo-ter? Anche l'ex Perugia in corsa per la panchina biancazzurra

Idea Massimo Oddo per il Pescara. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero, anche l'ex tecnico dell'Udinese sarebbe nella short list dei nomi che la società sta valutando per il ruolo di allenatore nella prossima stagione in C. Per il classe '76 sarebbe l'ennesimo ritorno nel club abruzzese, che ha già guidato tra il 2015 e il 2017, e di nuovo nel 2020.