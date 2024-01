Ufficiale Il Picerno blinda un suo centrocampista: Gallo ha firmato per un anno e mezzo

"La Società dell’AZ Picerno è lieta di annunciare che è stato trovato l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Andrea Gallo sino al 30/06/2026". Con questo comunicato il club lucano ha reso noto il rinnovo del centrocampista classe '97 che era arrivato proprio un anno fa dalla Turris. Per il calciatore in questa stagione 17 presenze con 2 assist.