Ufficiale Crotone, preso Gallo. Il Picerno: "Plusvalenza importante, qui rilanciamo i giocatori"

vedi letture

Andrea Gallo è un nuovo giocatore del Crotone: movimento nel mercato di Serie C, con il club calabrese che accoglie un rinforzo alla vigilia della sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Messina. Ad annunciarlo è il Picerno, che dal proprio sito ufficiale ha reso nota la cessione del centrocampista: "L’AZ Picerno comunica ufficialmente di aver perfezionato la cessione a titolo oneroso del calciatore Andrea Gallo al FC Crotone" - si legge nella nota.

37 presenze, 1 gol e 2 assist per lui nella passata annata in C, con la maglia del Picerno. Che poi spiega: "Questa operazione rappresenta al meglio la filosofia di mercato del Picerno: investire su profili di calciatori in ombra e reduci da stagioni opache per offrirgli, poi, le migliori condizioni di rilancio e rinascita.

L’operazione Gallo è espressione di questa politica di successo, grazie all’azione del Direttore Generale Vincenzo Greco e del Resp. Area Tecnica Roberto Franzese, i quali continuano a dimostrare una straordinaria abilità nella gestione delle trattative in uscita".

La cessione di Gallo rappresenta poi anche un importante obiettivo dal punto di vista economico: "Il club ha potuto concretizzare un’importante plusvalenza, che contribuirà a rafforzare la stabilità economica della società e a finanziare nuovi progetti sportivi. La società desidera ringraziare Andrea Gallo per il suo impegno e la sua professionalità dimostrata in maglia rossoblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".