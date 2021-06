Javorcic saluta la Pro Patria: "E' nato l'amore fra noi. Sarò sempre figlio di questo club"

vedi letture

Dai canali ufficiali della Pro Patria arriva la lettera di saluto del tecnico Ivan Javoric dopo l'ufficialità del mancato rinnovo contrattuale: “La mia storia con la Pro Patria è cominciata con il rispetto, si è evoluta con il duro lavoro e, infine, è diventata una storia d’amore, un sentimento intimo che non ha bisogno di essere gridato. Un semplice e profondo GRAZIE a chi ha condiviso con me questi quattro anni. Alla Presidentessa, al Direttore, a tutte le persone che lavorano all’interno della Società, ai miei collaboratori e a tutti i miei giocatori. GRAZIE ai tifosi bianco-blu che mi hanno conquistato con i loro cori e i loro striscioni e con la loro pura passione per questi magici colori. Per sempre, figlio della Pro Patria".