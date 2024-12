Ufficiale Juve Stabia, Brera Holdings nuovo socio del club campano

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che nella giornata di oggi, lunedì 9 dicembre alle ore 12:00, presso il Palazzo Partanna della sede dell’Unione Industriali Napoli si è tenuta la conferenza stampa del presidente Andrea Langella che ha presentato il nuovo socio Brera Holdings, nella persona del presidente Daniel McClory.

La conferenza inizia con i saluti di Costanzo Jannotti Pecci, Presidente dell’Unione Industriali Napoli. “Sono lieto di ospitare la società Juve Stabia presso la nostra sede, Palazzo Partanna. Non vi dirò benvenuti, piuttosto dirò benvenuti in casa vostra. La S.S Juve Stabia ed il suo presidente Andrea Langella troveranno, nell’Unione Industriali di Napoli, una spalla. Siamo onorati della scelta della nostra sede per questo evento particolarmente importante. Oggi rappresentiamo un passaggio estremamente importante per far si che, anche le società più piccole, possano aprirsi a collaborazioni a livello internazionale. Porgo i miei saluti a tutto lo staff del Club Juve Stabia, al presidente Langella, amico, ed a Daniel McClory, presidente di Brera Holding”.

Dopo i saluti del presidente Jannotti Pecci, la parola passa al presidente della Società Sportiva Juve Stabia, Andrea Langella: “Ringrazio tutti per essere qui presenti. Innanzitutto voglio ringraziare Costanzo Jannotti Pecci per averci ospitato in questa splendida sede, non potevamo scegliere luogo più appropriato. In secondo luogo voglio fare un salto indietro nel tempo. I miei ricordi più belli, risalenti ai miei 30 anni, sono stati interamente trascorsi a Castellammare di Stabia. Ho deciso dunque di entrare in società come main sponsor. Successivamente, sono entrato nel club al 50%, fino poi ad arrivare ad essere unico proprietario. Un percorso importante quello svolto nel corso di questi cinque anni. Ho incontrato la Juve Stabia in un momento piuttosto delicato. La condizione era gravosa ma siamo riusciti a risalire ed i risultati sono ben visibili. A partire dal consolidamento dal brand, brand glorioso che parte dal 1907 fino allo sviluppo dell’area marketing: sono arrivato in società quando era presente un solo sponsor, non pagante, ad oggi contiamo ben cento sponsor con noi. Anche dal punto di vista sociale la squadra ha lavorato tanto: i nostri ragazzi hanno incontrato giovani studenti, famiglie, la popolazione. Io ho preso un impegno con la città e con i suoi tifosi. Devo ringraziare la passione del tifo, della nostra curva che mai ha smesso di seguire e sostenere la squadra. Devo dire che il campionato di Serie B è particolarmente competitivo oltre che falsato: ci sono squadre che investono due milioni ed altre che invece ne investono otto. Ad oggi, con grande umiltà, mi ritrovo a dire che, la Juve Stabia ha bisogno di un partner. Un partner serio, che rispetti i nostri valori. Abbiamo scelto 'Brera Holdings' per la sua serietà. Brera Holdings, azienda quotata in borsa, investe tanto sia nel mondo dello sport sia nel mondo del sociale. Ringrazio inoltre lo Studio Zafiro e Joseph, colui che ci ha accompagnati in questa trattativa. Ci ritroviamo oggi a confermare un ulteriore passo in avanti per la nostra società".

Successivamente, il presidente Andrea Langella presenta Daniel McClory, presidente di Brera Holdings. “Abbiamo avuto modo di parlare con diverse società appartenenti alla Serie B. Abbiamo scelto la Juve Stabia seguendo dei punti chiave: la piazza, il brand, l’accademia giovanile, la sostenibilità finanziaria e la possibilità di crescita. Abbiamo dunque la possibilità di portare questo club anche a livello internazionale”.