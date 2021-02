Juve Stabia, occhi puntati sugli svincolati: in arrivo in prova Suciu e Alberto

Dopo non aver trovato l’accordo con il Sudtirol per Sergiu Suciu si apre un’altra prospettiva in Serie C. Il centrocampista classe ‘90, svincolato dopo l’esperienza al Venezia, è infatti finito nel mirino della Juve Stabia che starebbe pensando di tesserarlo. Lo riferisce Sky Sport spiegando che il club campano starebbe pensando anche al difensore Suently Alberto, classe ‘96, cresciuto nel PSV Eindhoven e reduce da un biennio con la maglia dello Sparta Rotterdam. I due potrebbero unirsi in prova con la Juve Stabia nei prossimi giorni.