Juve U23, né Cuadrado né Alex Sandro. Per Barbieri i modelli sono Cancelo e Alexander-Arnold

Il terzino della Juventus U23 Tommaso Barbieri intervistato dalla tv ufficiale del club bianconero ha svelato i suoi modelli per il ruolo di terzino. Che non sono i colleghi della prima squadra Juan Cuadrado e Alex Sandro, ma due calciatori che militano in Premier League, anche se uno ha un passato anche in bianconero: “ Cerco sempre di migliorare i miei punti deboli, come giocatori mi piacciono Alexander-Arnold e Cancelo. - continua Barbieri parlando poi del suo ambientamento alla Juve come riporta Tuttoc.com - Le mie prime sensazioni sono bellissime, darò il massimo per questa maglia. La squadra sta facendo bene e dobbiamo continuare su questa strada. L'impatto con la categoria è stato bello ma anche difficile. Ho trovato un bellissimo ambiente con ottime strutture e una società tra le migliori al mondo. I giocatori più esperti cercano sempre di farci crescere dandoci consigli che possono aiutarci sul campo e nella vita”.