Juventus U23, spunta un nuovo talento: esordio tra i professionisti per il 2003 Miretti

È arrivato l'esordio in Serie C con la maglia della Juventus Under 23 per Fabio Miretti, giovanissimo centrocampista cresciuto tra le fila del club bianconero e già protagonista nella Primavera dei piemontesi. Il classe 2003 ha infatti preso parte da subentrato al successo per 3-0 in casa dell'AlbinoLeffe, vittoria che migliora ulteriormente la classifica del sodalizio torinese. Per il calciatore sarà un 13 febbraio da ricordare.