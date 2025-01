Ufficiale La Casertana si rinforza in attacco: dal Renate arriva in prestito Destiny Egharevba

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni del calciatore Destiny Egharevba che arriva in rossoblu dall’AC Renate a titolo temporaneo.

Attaccante esterno, nato a Verona nel 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo per poi completare la trafila nel vivaio della Fiorentina. Per lui presenze con la Nazionale italiana Under 18 e Under 19. Nell’estate del 2022 il passaggio nel calcio dei grandi con la maglia della Vis Pesaro (Serie C); poi Fiorenzuola e Recanatese. Nella prima parte di stagione ha collezionato 18 presenze e 1 rete con la maglia dei lombardi. L’attaccante si è già unito al gruppo di mister Pavanel ed indosserà la maglia rossoblù numero 23.