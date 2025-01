Ufficiale La Cavese saluta Tropea. Il terzino scende in Serie D e firma con L'Aquila

vedi letture

"Lorenzo Tropea è un nuovo giocatore dell’Aquila 1927": inizia così il comunicato del club abruzzese, che prosegue poi: "Classe 2004, Tropea è un terzino sinistro fluidificante, capace di spingere in fase offensiva grazie a una buona gamba e ad un mancino chirurgico.

Cresciuto nei settori giovanili di Catania ed Empoli, nella stagione 2023-24 è stato in forza al Messina in Serie C fino alla sessione di mercato invernale quando, attraverso il passaggio alla Cavese, si è reso protagonista della cavalcata verso la vittoria del campionato di Serie D con 9 partite ed 1 rete siglata. Nella stagione sportiva corrente il giocatore è stato tesserato con la Cavese in C, collezionando 5 presenze".

Queste, ai canali ufficiali del club, le sue prime parole in rossoblù: “Sono molto contento di essere arrivato in questa grande piazza. È il momento giusto per alzare l’asticella e ambire a traguardi importanti, e voglio farlo con L’Aquila 1927".