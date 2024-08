La Lega Pro celebra Mbangula della Juventus: "Un altro talento di Serie C pronto a brillare"

Il primo volto della nuova Juventus targata Thiago Motta è senza dubbio Samuel Mbangula. L'esterno classe 2004, arrivato in bianconero dall'Anderlecht quattro anni fa è uno dei tanti talenti che la Vecchia Signora ha avuto modo di crescere e "svezzare" attraverso il lavoro fatto in Next Gen.

A tal proposito la Lega Pro ha voluto celebrare l'exploit del belga con un post sui propri canali social: