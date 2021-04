La Lega Pro omaggia la Ternana promossa in B: la premiazione allo stadio Liberati

Si è tenuta allo stadio Liberati, al termine della partita Ternana-Cavese, la premiazione della Ternana, il primo club a staccare il pass per la promozione in Serie B nel campionato 2020-2021 di Serie C. La squadra del Presidente Bandecchi è stata premiata da Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro ed Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro.

Sono state consegnate al tecnico degli umbri, Cristiano Lucarelli e alla sua squadra, che torna in B dopo tre anni, le medaglie “Campionato Serie C - Girone "C" come prima classificata 2020-2021” e la Coppa “Campionato Serie C 1ª Classificata Girone "C" 2020-2021”.

“Congratulazioni al Presidente Bandecchi, al Vice Presidente Tagliavento e a tutta la dirigenza per lo straordinario lavoro fatto e per aver saputo governare la stagione con determinazione, competenza e passione, elementi fondamentali per realizzare i propri sogni”. E’ il messaggio del Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che sull’allenatore della formazione rossoverde ha aggiunto: “Cristiano Lucarelli ha meritato la vittoria, si è distinto per professionalità e competenza. La Ternana è una grande squadra, le auguro il meglio”.