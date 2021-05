La possibile cessione agita il Modena: e spunta anche il nome di Toscano per la panchina

Con il possibile passaggio di proprietà del Modena, che nel caso si concretizzerà dopo i playoff, sembra destinato all'addio il tecnico Michele Mignani.

Il nome in pole per la sua sostituzione pare essere quello di Attilio Tesser, reduce dall'esperienza con il Pordenone, ma stando a quanto riferisce Tuttosport non è solo quello dell'ex neroverde un nome in caldo: i possibili nuovi acquirenti, hanno sul taccuino anche l'ex Reggina Domenico Toscano.