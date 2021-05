Modena, Sghedoni conferma la trattativa con Rivetti: "Ma eventuali accordi a playoff finiti"

Come riferisce parlandodisport.it, a Trc, è intervenuto il presidente del Modena Romano Sghedoni, che ha di fatto confermato la trattativa con Carlo Rivetti per la cessione del club: “Confermo la trattativa con Rivetti, ma un eventuale accordo sarà solo a playoff terminati. Il closing, se ci sarà, lo faremo quando decido io. Dobbiamo ancora metterci d’accordo, sono aperte le ipotesi di un ingresso in quota o di cessione totale del pacchetto azionario. Mi piacerebbe cedere dopo aver riportato la squadra in serie B”.