tmw Dopo Pordenone Tesser torna alla ribalta: un tris di club valuta il suo profilo

vedi letture

Torna alla ribalta il nome di Attilio Tesser, che ha chiuso anticipatamente la stagione dopo l'esonero dal Pordenone. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il tecnico è al momento al vaglio di alcuni club, che stanno riflettendo sul futuro: prima su tutte la Triestina, che potrebbe non riconfermare Giuseppe Pillon. Una stagione di alti e bassi quella degli alabardati, che potrebbero appunto optare per il cambio.

Ma anche il Modena, qualora Michele Mignani optasse per altre soluzioni, sta tenendo in caldo il profilo di Tesser, così come l'Entella: le probabilità che mister Gennaro Volpe sia riconfermato sono alte, ma la società, che sta programmando la stagione di C, potrebbe anche andare su un profilo di esperienza per facilitare l'immediato ritorno in B.