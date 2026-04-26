Pres. Samb: "Boscaglia un professionista. Se resta? Intanto vediamo se resto io..."

Una salvezza conquistata in extremis, una rimonta nei minuti di recupero nel derby contro la Vis Pesaro e un finale di stagione che entra di diritto nella storia recente della Sambenedettese. Il successo, arrivato al termine di una giornata ad altissima tensione, consente ai rossoblù di restare in categoria dopo un finale al cardiopalma.

Il presidente Vittorio Massi non ha nascosto la propria emozione al termine della gara: “Credo che ci ricorderemo tante partite degli ultimi tre anni, ma un’emozione come quella di oggi è davvero incredibile. Sul 2-1 non riuscivo nemmeno a guardare i tifosi perché stavo troppo male. I ragazzi hanno dato l’anima”.

Massi ha poi sottolineato anche l’aspetto quasi “simbolico” della giornata: “Ringrazio don Nicola perché ha portato l’acqua santa e ha benedetto la squadra. Lonardo? È nella storia della Sambenedettese, ha saputo aspettare il suo momento”.

Spazio anche alle riflessioni sul lavoro tecnico: “Boscaglia e il suo staff stanno facendo un lavoro enorme, con una cultura del lavoro impressionante. Il mister non è venuto qui a fare una passeggiata, ma a costruire qualcosa di serio”.

"Quest'anno abbiamo commesso diversi errori, con Boscaglia mi sono sentito professionista per la prima volta. L'ho chiamato io in prima persona, ci siamo incontrati a Roma e ho deciso di affidarmi a lui dopo averlo visto in faccia. L'anno prossimo si riparte da lui? Intanto bisogna vedere se si riparte dal sottoscritto. Boscaglia e Mussi hanno un contratto quindi sicuramente resteranno qui l'anno prossimo. Per me è stato un anno molto pesante, la mia famiglia ha sofferto tanto e per fortuna ho mio figlio a fianco che mi aiuta", ha concluso.