TMW La Ternana che ricorda la Lucchese della passata stagione. Ma l'epilogo, poi, quale sarà?

"È stata depositata in tribunale a Terni un’istanza giudiziale di liquidazione della società da pare di un creditore, un procuratore. Quello che una volta si chiamava ricorso di fallimento, per intenderci. Questo, di fatto, proprio perché arrivato prima della trascrizione dell’atto notarile, paralizza anche per la federazione la delibera di liquidazione volontaria fatta dalla società in quanto arriva prima della trascrizione dell’atto": così, questa mattina, l'ex vicesindaco di Terni Riccardo Corridore. Che ha di fatto prendere una boccata di ossigeno alla Lega Pro, perché sembra scongiurata l'esclusione della Ternana dal campionato di Serie C, che chiuderà la regular season tra 180'.

L'istanza del creditore, come abbiamo raccontato, evita quindi la liquidazione volontaria del club indetta dalla famiglia Rizzo ma non ancora vidimata, ed evita quindi la certa estromissione degli umbri dal torneo, cosa che non sarebbe stata evitata se invece la proprietà avesse proseguito sulla propria strada. Esattamente come accaduto al Rimini a novembre, sempre nel Girone B della terza serie italiana.

Una situazione, questa, che ricorda molto quanto accaduto alla Lucchese lo scorso anno. Il caos dei toscani parte sul finire di 2024 come anno solare, perché la gestione dell'allora presidente Bulgarella lascia al club milioni di debiti, che portano al passaggio di quote - a gennaio 2025 - alla società Sanbabila Srl, che non mantiene però il controllo della Lucchese che vede avvicendarsi, nel giro di due mesi, altre proprietà, l'ultima con a capo Benedetto Mancini, che non proferisce però la liquidità necessaria per portare a termine la stagione; ecco quindi che, dopo varie penalità, il 12 aprile 2025 il revisore dei conti e i giocatori presentano istanza di fallimento, proclamato poi 10 giorni dopo, il 22 maggio. Data che succede però alla disputa dei playout, che vengono quindi regolarmente giocati e vedono per altro la Pantera salva sul campo; a poco vale, però l'impresa, visto l'esito finale. Il cui culmine è il 4 giugno, quando non arrivano richieste per l'acquisizione della società e dal tribunale di Lucca viene chiuso l'esercizio provvisorio che aveva tenuto in vita non solo la Lucchese ma anche il campionato e il club fallisce definitivamente, ripartendo poi dall'Eccellenza.

Situazione, quella dell'esercizio provvisorio, che probabilmente vivrà anche la Ternana, con la speranza però che qualche investitore rilevi il club accollandosi - come avrebbero dovuto fare per la Lucchese - non solo i 5 milioni di euro di debiti federali ma anche diversi punti di penalità per il mancato adempimento della scadenza del 16 aprile, che dovranno essere scontati nella stagione successiva.

Certo l'augurio è che questo accada, nonostante implichi comunque - in un senso o nell'altro - l'alterazione di due stagioni calcistiche. Anche e comunque a discapito di chi onora tutto nei modi e tempi corretti.