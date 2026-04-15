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Ternana, scatta l'iter in Tribunale: istanza di un creditore anticipa la proprietà

Ternana, scatta l'iter in Tribunale: istanza di un creditore anticipa la proprietàTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Luca Bargellini
Oggi alle 13:27Serie C
Luca Bargellini

Accelerazione improvvisa sul fronte giudiziario per la Ternana. L’istanza di liquidazione giudiziale, presentata da un creditore (un procuratore sportivo), è ufficialmente approdata presso il Tribunale di Terni, dando il via a una procedura che rischia di stravolgere i piani della società.

Fascicolo aperto e assegnazione al giudice
Secondo quanto riferito da Tag24Umbria, la macchina della giustizia fallimentare si è mossa con estrema rapidità. Il fascicolo è stato registrato in cancelleria (numero RG 29/2026) e assegnato alla giudice Claudia Tordo Caprioli. L’orientamento del Tribunale sarebbe quello di procedere speditamente: le prime notifiche alle parti interessate sono attese a breve, mentre le udienze potrebbero essere fissate già per il mese di maggio.

Liquidazione giudiziale vs Volontaria
L’aspetto tecnicamente più rilevante riguarda il "sorpasso" delle procedure. L’azione legale avviata dal creditore ha di fatto anticipato l’iter di liquidazione volontaria che era stato deliberato dall’assemblea dei soci della Ternana. La liquidazione volontaria, infatti, non risulterebbe ancora iscritta al Registro delle Imprese. Il dottor Fabio Lacalamita è stato nominato liquidatore solo nella serata di ieri, un tempismo che ha permesso all'istanza esterna di inserirsi con precedenza nel circuito giudiziario.

Corsa contro il tempo per la Serie C
Il futuro sportivo della Ternana è ora legato indissolubilmente ai tempi della magistratura. Si è aperta una vera e propria corsa contro il tempo: affinché la FIGC possa intervenire ed evitare l’interruzione immediata del campionato (con conseguente estromissione del club), è necessario che il Tribunale fissi l’udienza e definisca il perimetro dell’esercizio provvisorio in tempi strettissimi.

Senza un provvedimento tempestivo, il rischio che i rossoverdi non riescano a concludere la stagione regolare diventa ogni ora più concreto.

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