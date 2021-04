La Ternana è in B, l'ex rossoverde D'Amico: "Da Bandecchi mi aspettavo grandi cose"

vedi letture

L'ex rossoverde Vincenzo D'Amico è intervenuto a Cusano TV per commentare la promozione della B della Ternana: "Sono stato due anni a Terni di cui uno e mezzo favoloso. Abitavo a San Gemini. Andavo all'allenamento, tornavo a casa contento, è stato un periodo bellissimo. Lasciavo la Lazio ma ho trovato tanto affetto anche a Terni. Non rimpiango quella scelta e ho continuato a fare il tifo per la Ternana".

Cosa significa il ritorno in B: "Quando c'è a comandare o gestire un personaggio come Bandecchi, credo che ci si debba aspettare di tutto. Lo conoscevo come università Cusano. Quando è arrivato a Terni ho pensato che avrebbe fatto grandi cose. Inizialmente ha fatto male, non c'è stato l'approccio giusto con i ternani. Ma non poteva essere cosi. Lo dicevo agli amici di Terni di stare tranquilli perchè avrebbe fatto grandi cose a Terni e l'ha fatte. In Europa si parla della Ternana. Non ha avuto paura di niente. Complimenti anche a Lucarelli. Ha funzionato tutto bene e come doveva", le parole riprese da Ternananews.