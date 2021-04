La Ternana è in Serie B, Lucarelli: "Col Bari abbiamo capito di avercela fatta..."

Cristiano Lucarelli ha commentato la promozione matematica della sua Ternana in Serie B dopo la vittoria per 4-1 contro l'Avellino. "Col Bari abbiamo capito di avercela fatta, dovevamo solo contenere l'euforia - ha detto Lucarelli ai microfoni di 'Cusano Tv' -. Ci dispiace per i nostri tifosi, è la più grossa macchia di quest'anno non poter festeggiare con noi. Finiamo questa stagione nel modo giusto, provando a battere i record. Pensiamo anche alla supercoppa che è un altro obiettivo, po vedremo al futuro. La cosa più bella è aver creato una mentalità d'acciaio, aver fatto 12 punti contro la seconda e terza squadra del campionato non crea dubbi. Si deve apprezzare il lavoro che abbiamo fatto".