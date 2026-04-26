TMW La vera benzina dell'Arezzo: la voglia di riscatto. Da Cianci a Di Chiara, tutti a caccia della Serie B

Per avere successo nel mondo del calcio le qualità tecniche e tattiche, sia sul piano personale che collettivo, sono imprescindibili. Ma senza motivazioni anche il miglior giocatore o la miglior squadra può incappare in più problemi del previsto.

Motivazioni che in casa Arezzo, fresco di promozione in Serie B, non sono mai mancate. Perché la società toscana, proprio in fase di calciomercato, ha scelto di puntare sulla voglia di riscatto di giocatori reduci da avventure deludenti.

Come Pietro Cianci (capocannoniere della formazione di Cristian Bucchi) e Fabio Tito, arrivati in amaranto in estate dalla Ternana, club uscito sconfitto dalla finale playoff di Serie C contro il Pescara. Oppure Filippo De Col reduce da due delusioni consecutivi con il Vicenza.

A gennaio scelte simili con Artur Ionita approdato in Toscana dopo un periodo difficile alla Triestina, oppure Gianluca Di Chiara e Alessandro Arena, provenienti dalla Serie B (Catanzaro) e Serie A (Pisa).

Tutti con il chiaro intento di rilanciarsi. Di conquistare la Serie B. Missione compiuta.