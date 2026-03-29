Latina, Volpe: "Non meritavamo di perdere, ma ci manca la finalizzazione"

Terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia per il Latina, battuto in casa dal Catania. L’allenatore Gennaro Volpe analizza con rammarico la prestazione, convinto che il risultato sia stato ingiusto rispetto a quanto visto in campo.

“Dispiace commentare questa sconfitta perché non abbiamo meritato di perdere, al cospetto di una squadra con valori assoluti per la categoria. Abbiamo fatto un gran primo tempo, creato molti presupposti per fare gol ma ci manca sempre la finalizzazione, che è il tallone d’Achille della stagione".

Nella ripresa, il tecnico riconosce la crescita degli avversari ma difende la prova dei suoi: “Il Catania è partito meglio ma noi abbiamo saputo soffrire. Peccato per il gol ingenuo, su una situazione provata e allenata tutta la settimana".

Nonostante la sconfitta, Volpe salva atteggiamento e impegno: “Non si può rimproverare molto ai ragazzi sotto il profilo della prestazione e dell’impegno. Ora dobbiamo voltare pagina".

Il tecnico spiega anche le scelte di formazione, legate a problemi fisici e alla gestione delle energie in vista della finale di ritorno di Coppa Italia contro il Potenza: “Parodi ha avuto un problema muscolare, altri cambi perché non ce la facevano più. Ercolano ha avuto crampi".

Sulla sfida decisiva, Volpe non chiude la porta alla rimonta: “È difficile ma non impossibile. Dobbiamo avere più coraggio e uno spirito diverso rispetto all’andata".

Infine, un appello all’unità dell’ambiente: “Dobbiamo crederci tutti insieme, squadra e tifosi. Faremo di tutto per vincere".