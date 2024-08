Ufficiale Lecco, arriva a titolo definitivo dal Catania il portiere Jacopo Furlan

vedi letture

Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Catania Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Furlan, portiere classe 1993

Alle sue spalle ha già una lunga carriera che lo ha portato anche fino alla Serie A, con l’Empoli, con cui aveva anche vinto la Serie B. In una delle sue due esperienze in serie cadetta ha incrociato mister Baldini con il Perugia, nell’annata 2022/23.

In carriera vanta 11 presenze in Serie B e 175 in Serie C, oltre che 10 in Coppa Italia.