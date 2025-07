Ufficiale Furlan, il futuro è ancora a Lecco: c'è il rinnovo di contratto per un'altra stagione

Tutto confermato: l'esperienza dell’esperto portiere Jacopo Furlan con il Lecco proseguirà oltre l’attuale contratto in scadenza nel 2026. Già, perché l'accordo è stato appena esteso per un'ulteriore stagione, cioè fino a giugno 2027. Il classe ‘93, arrivato la scorsa stagione dal Catania e subito titolare in bluceleste, ha firmato la nuova proposta tanto che già nella serata di ieri era attesa la fumata bianca e il possibile annuncio da parte del club del prolungamento del contratto con il portiere. Annuncio che invece è arrivato oggi. Di seguito il comunicato ufficiale:

"La Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare che il calciatore Jacopo Furlan ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027. Il portiere classe 1993 è arrivato in bluceleste nell’estate 2024 dal Catania, portando con sé un bagaglio di esperienze con oltre 150 presenze in Serie C, 11 in Serie B e anche una stagione in Serie A con l’Empoli. Nella stagione 2024/25 è stato il giocatore con il maggior numero di minuti spesi in campo (2.970) dell’intera rosa, facendo registrare 8 clean sheet".