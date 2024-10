Ufficiale Lecco, colpo d'esperienza in difesa: tesserato il camerunese Billong

Nuova avventura in Italia per il centrale difensivo Billong, già visto con le maglia di Benevento, Foggia e Salernitana, reduce da un'esperienza esotica in Thailandia. L'esperto calciatore ha firmato infatti un annuale con il Lecco dove sarà chiamato a sostituire l'infortunato Luca Marrone. Questa la nota dei lombardi:

"Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Jean-Claude Billong, difensore centrale di nazionalità camerunense, classe 1993, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nella sua carriera ha giocato in Slovenia con il Maribor, con cui ha raccolto 4 presenze in UEFA Champions League. In Italia ha indossato la maglia del Benevento, in Serie A.

Ha militato in Serie B di Foggia e Salernitana, con un passaggio all’Hatayspor in Süper Lig turca per poi tornare in Francia, al Clermont (Ligue 1).

Negli ultimi due anni ha giocato con il Cluj in Romania e con il Muangthong United, in Thailandia.

Al Lecco indosserà la maglia numero 3".