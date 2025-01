Ufficiale Lecco, risoluzione consensuale del contratto con il difensore Jean-Claude Billong

vedi letture

Serie C

Oggi alle 10:11 Serie C

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Jean-Claude Billong. La società ringrazia Jean-Claude per la professionalità dimostrata, per l’impegno e per la dedizione alla causa bluceleste.

Per il giocatore franco-camerunese ex Benevento, Foggia e Salernitana, appena sei presenze per un totale di 374'