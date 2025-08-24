Ufficiale Torres, Ioveno si accasa in Serie D: passa in prestito all'ambizioso Barletta

Era il 4 luglio scorso, e, come riportavamo riprendendo i canali ufficiali del club, la Torres annunciava un innesto in prospettiva, andando a pescare dalla Serie D giovani rinforzi: come infatti comunicava il club, era stato tesserato l'esterno di centrocampo Gabriel Iovieno, italo brasiliano classe 2007 che nella passata stagione ha vestito la maglia del Costa D’Amalfi, nel Girone H del campionato di Serie D. Il laterale mancino firmava un contratto di apprendistato professionalizzante triennale.

Ma adesso, per, lui, si riaprono nuovamente la porte della Serie D, per altro nel medesimo raggruppamento della passata annata: come infatti fa sapere la formazione sarda, ecco che Iovieno passa in prestito al Barletta.

Di seguito, la nota diramata dai rossoblù:

"La Torres comunica la cessione a titolo temporaneo di Gabriel Iovieno al Barletta. L’esterno offensivo italo-brasiliano nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie D".