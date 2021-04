Lega Pro, Marino: "Dei Primavera gioca fisso in A lo 0,9%: far sistema per non disperdere talento"

vedi letture

Attraverso il proprio profilo Twitter, il presidente dell'Olbia Alessandro Marino, in qualità di Consigliere Federale FIGC, ha parlato di un dato poco confortante circa lo sviluppo dei giovani calciatori e il loro approdo in Serie A:

"Di 781 calciatori Primavera 18/19 oggi solo 7 (lo 0,9%) giocano con regolarità in Serie A. Dati (Corriere dello Sport) inequivocabili.

La Primavera non basta. E gli agenti riflettano: Serie B e Serie C cruciali per formare quel 99,1%.

Unica strada: fare sistema per non disperdere talento".