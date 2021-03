Lega Pro, Vulpis: "Possibile slittamento del termine della regular season. E diversi playoff"

Come riferisce tuttoavellino.it, a Radio Punto Nuovo è intervenuto il vice presidente vicario della Lega Pro Marcel Vulpis: "Slittamento al 2 maggio per la fine del campionato? Molto probabilmente si, bisogna attendere il consiglio direttivo della Lega Pro del 1 aprile. Purtroppo siamo nel picco della terza ondata del Covid, che sta toccando anche lo sport. L'idea è quella di far slittare il turno infrasettimanale del 14 aprile al week end del 18 aprile e quindi la fine della regular season al 2 maggio. Si pensa possa essere una soluzione importante. Se c'è un piano B per i playoff? Innanzi tutto dipenderà sempre dal virus, ma Ghirelli ha detto che c'è anche un piano C e altre soluzioni. Le opzioni disponibili sono diverse. Si analizzeranno le varie opzioni alternative, nel caso, migliori. L'ipotesi di sole gare di andata ai playoff nella fase finale ci può stare. I campionati però verranno conclusi, come l'anno scorso, normalmente E' stata mandata una lettera a tutti i 59 club sul da farsi. Stiamo lavorando in modo certosino per garantire un finale adeguato. Nel consiglio direttivo ci sono 6 presidenti, 2 componenti per ciascun girone. I due membri per girone sono scelti anche in base al blasone dei club. Tutto ciò ci consente di avere un contatto diretto con tutto il resto dei club che non è seduto al consiglio direttivo. Io credo che sia una governance tra le più solide nel calcio professionistico".