Ufficiale Legnago Salus, arriva il classe 1997 ex Monterosi Alessandro Rossi

Serie C

F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi.

Attaccante viterbese, classe 1997, si tratta di un giocatore cresciuto nel Settore Giovanile della Lazio, squadra con cui ha debuttato in Serie A pochi giorni dopo aver compiuto vent’anni. In quella stagione è capitano della Primavera biancoceleste, con la quale segna 24 reti in 22 presenze nel campionato di categoria.

E’ rimasto sotto contratto con la compagine della Capitale fino al gennaio 2024, vestendo nel frattempo – ceduto sempre a titolo temporaneo – le maglie di Salernitana, Venezia, Juve Stabia, Viterbese, Monopoli e, nella stagione 2022-’23, Monterosi Tuscia.

Rientrato alla Lazio, nel febbraio 2024 torna a titolo definitivo agli “Etruschi”.

Complessivamente, in carriera ha giocato oltre 120 partite tra i professionisti, scendo in campo in tutte e tre le principali categorie del calcio italiano.