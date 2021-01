Livorno, Agostinelli: "Non mi dimetto. Lavoro con ds e mister per consolidare la squadra"

Il direttore tecnico del Livorno Andrea Agostinelli non ha intenzione di lasciare il proprio posto nonostante l'addio di Mariani, l'uomo che lo aveva portato in amaranto, e lo ribadisce con forza dalle colonne del Tirreno: “Non mi dimetto perché la parola resa non fa parte del mio vocabolario, con Mariani siamo amici e mi disse che voleva una persona che si occupasse della parte tecnica, dalla prima squadra alle giovanili, del Livorno, una proposta che ritenni subito interessante. L'attuale dirigenza ha fatto capire di non voler puntare su di me? Io non mi occupo di questioni societarie, sono un uomo di campo e ho tantissimo entusiasmo. - conclude Agostinelli - Mi sono confrontato con il direttore sportivo Rubino e con mister Dal Canto durante le festività, per capire come consolidare la squadra".