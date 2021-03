Livorno, Amelia pronto al doppio esordio: da mister amaranto... e da mister dei pro

"Di fronte a questa situazione non potevo dire di no, anzi, voglio battagliare per rendere possibile questa impresa": così, nella conferenza stampa di presentazione, il neo tecnico del Livorno Marco Amelia.

Che domani esordirà sulla panchina labronica e nel calcio professionistico in vesti di mister, dato che le due sue precedenti esperienze in panchina sono legate alla Serie D: una scommessa da parte del disastrato club (non per il gioco o la rosa, quanto per le infinite questioni societarie), una scommessa per l'ex portiere e campionato del mondo Germania 2006 che a del Livorno ha vestito la maglia da calciatore.

Il classe '82 arriva quindi alla guida dei toscani con due esperienze alle spalle, la prima di cui alla Lupa Roma, dove, dati alla mano ha collezionato 31 punti in 38 partite, media di 0,82: sette vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte con 44 gol fatti e 79, questo il bilancio dettagliato della stagione 2018/19. Lo scorso campionato, altri numeri, sospesi poi a fine gennaio, quando il club decide di sollevarlo dall'incarico: 30 punti in 21 match (1,43 di media), e 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Diverso anche il computo tra gol fatti e subiti, 32 contro 29.

Ora il calcio "dei grandi". La sfida di domani, quando al "Picchi" si presenterà l'Alessandria, non è delle più semplici, anche se la formazione grigia è sicuramente al di sotto delle aspettative stagionali, e i giorni di lavoro sono stati pochi: cosa dirà il nuovo inizio?