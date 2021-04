Livorno, con la Lucchese ci si gioca la vita. Blondett: "E’ nelle nostre corde fare l’impresa"

Mors tua vita mea: un po' questo il leitmotiv di Lucchese-Livorno. Penultima contro ultima del Girone A di Serie C, tre punti di distanza. Due formazioni che sono fortemente a rischio retrocessione, senza appelli.

Una situazione non semplice.

Della quale, dalle colonne de Il Tirreno - ed. Livorno, ha parlato il difensore del Livorno Edoardo Blondett: "In partite come questa la tattica lascia spazio ad altre componenti. Dovremo vincere ogni duello individuale perché il calcio è anche questo. Sarà fondamentale capire i singoli momenti della partita e a tenerla in piedi e viva fino all’ultimo secondo. Le motivazioni, lo stato di forma, la voglia di rimanere aggrappati a qualcosa di importante possono fare la differenza. C’è tanta voglia di lavorare, di metter la testa fuori e di fare qualcosa di importante perché ce lo meritiamo noi, se lo merita questa città e se lo meritano questi tifosi. E’ nelle nostre corde fare l’impresa per potenzialità e caratteristiche".

Una nota conclusiva su mister Marco Amelia: "Ha portato una ventata di entusiasmo e di carica che si portava dentro perché vive questo ambiente da tanti anni. Ci ha trasmesso consapevolezza e senso di responsabilità. Ha parlato con ognuno di noi. Ha chiesto tanto e ci ha fatto sentire protagonisti. Non è poco".