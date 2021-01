Livorno, due club di Serei B su Haoudi. Sull'attaccante si muovono Empoli e Monza

Doppia pista di mercato in Serie B per Hamza Haoudi, 19enne attaccante del Livorno. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, infatti, sul giovane talento del club labronico messosi in mostra in queste settimane a causa delle defezioni emerse in seno alla formazione di Alessandro Dal Canto a seguito dei noti problemi societari, si sono mosse Monza ed Empoli.