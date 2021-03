Livorno, Heller sul cambio in panchina: "Speriamo che l'arrivo di Amelia apra una nuova fase"

vedi letture

Ribaltone in panchina per il Livorno, che solleva dall'incarico di tecnico della prima squadra Alessandro Dal Canto, per affidarsi a Marco Amelia. Di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il presidente amaranto Giorgio Heller: "Auguriamo a Dal Canto il meglio per il prosieguo della sua carriera di allenatore. Né l'uomo né il mister sono in discussione, ma l'ambiente aveva bisogno di una scossa a livello tecnico e di nuove energie. Ci auguriamo che l'arrivo di Amelia apra una nuova fase e dia motivazione e fiducia al gruppo perché di questo vi è bisogno, così come il club ha urgente necessità di aprire una nuova fase a livello societario per il suo rilancio".