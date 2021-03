ufficiale Livorno, esonerato Dal Canto. Al suo posto arriva l'ex portiere Amelia

"L'As Livorno Calcio comunica di aver esonerato il tecnico Alessandro Dal Canto e di aver contestualmente ingaggiato Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra": con questo comunicato il Livorno annuncia il cambio in panchina.

Per Amelia si tratta di un ritorno in amaranto, dove da giocatore - eccezion fatta per le parentesi di Lecce e Parma - ha militato dal 2001 al 2008; da allenatore ha guidato la Lupa Roma e la Vastese in Serie D.