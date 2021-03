Livorno, il retroscena della panchina: Amelia la cambia, e sceglie quella di Jaconi

Un curioso dato emerge dal "Picchi" di Livorno, dove ieri la formazione di casa è caduta per mano dell'Alessandria (ko di misura, 0-1 su rigore al 92'). E dove ieri Marco Amelia ha fatto il suo esordio su una panchina professionistica, dopo due anni da allenatore in Serie D.

Proprio l'ex campione del mondo di Germania 2006, ha voluto apportare modifiche non solo tecniche, ma anche di... luogo. Come evidenzia Il Tirreno - ed. Livorno, fino alla scorsa settimana, con la guida di Alessandro Dal Canto, la panchina sulla quale sedevano i labronici era quella lato Curva Nord, mentre ieri Amelia ha voluto portare la squadra sull'altra panchina, quella che fu scelta da Osvaldo Jaconi, allenatore dello stesso Amelia nella stagione 2001-2002, che vide i labronici vincere il campionato di Serie C e approdare in B.

Certo, quest'anno la situazione è ben diversa, la classifica recita un ultimo posto in solitaria, visto che nel turno infrasettimanale la Lucchese ha pareggiato portandosi a +1 dagli amaranto. Ma centrare la salvezza, sia essa diretta o mediante i playout, sarebbe come vincere un campionato.