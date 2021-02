Livorno, il socio Navarra: "Mai sentito Favilla, mi sono stancato di questi fantocci"

Spazio alle vicende societarie in casa Livorno sull’edizione odierna de Il Tirreno in edicola con le parole di Rosettano Navarra che smentiscono il possibile arrivo di Favilla. “Mai sentito Favilla, mi sono stancato di questi fantocci” è la frase messa in evidenza dal giornale con l’ex presidente che continua: “Non lo conosco, mai visto né sentito, mi sono stancato di questi fantocci, questi Pippo Baudo che girano intorno alla società. L’ho visto solo una volta negli uffici di Aldo Spinelli per una sponsorizzazione, ma personalmente non mi ha mai cercato per comprare le quote”.