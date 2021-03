Livorno, l'ad Aimo apre a Favilla: "Pronti ad accettare la sua offerta appena sarà formalizzata"

L’amministratore delegato e socio del Livorno Silvio Aimo ha aperto le porte della cessione societaria all’imprenditore Franco Favilla che da tempo sta lavorando per subentrare alla guida del club labronico: “I soci di maggioranza (Sicrea, Spininvest e Tkt, ndr) sono disposti ad accettare la proposta dell'imprenditore Favilla, non appena questa verrà avanzata, in modo formale, per scritto. Così d'altronde funziona quando si devono chiudere operazioni di una certa rilevanza. Favilla si dice pronto ad immettere 2 milioni e mezzo nel Livorno. Noi, da parte nostra, siamo disposti a partecipare al ripianamento dei debiti pregressi. - ha spiegato Aimo ai microfoni di Amaranta.it - Se le cose andranno come dovrebbero andare, per il Livorno può aprirsi una nuova fase, dato che Favilla è un imprenditore importante. In ogni caso Favilla sappia che noi siamo per accettare la proposta, se ufficializzata, che ci ha fatto conoscere tramite il presidente Giorgio Heller".